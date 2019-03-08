الصداقة يعود بنقطة ثمينة من سرت

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 08 مارس 2019, 06:56 مساء
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصداقة بشحات. (الإنترنت)

عاد فريق الصداقة بشحات بنقطة من ملعب سرت بعد تعادله مع فريق التعاون بنتيجة هدف مقابل هدف في المباراة التي  مساء مساء الجمعة ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الليبي لكرة القدم الممتاز.

الشوط الأول انتهى بنتيجة هدف دون رد، وسجل هدف التعاون ميلود المرغني في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استمرت نتيجة الشوط الأول حتى الدقيقة 18 حيث استطاع المحترف أداما تسجيل هدف التعادل لفريق الصداقة.

وبهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده حيث وصل التعاون إلى النقطة 13 وأصبح رصيد فريق الصداقة 14 نقطة.

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