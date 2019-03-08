النصر يلحق أول خسارة بالأخضر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 08 مارس 2019, 06:39 مساء

فاز فريق النصر على فريق الأخضر بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة  التي جرت بملعب  بنينا مساء الجمعة ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الليبي الممتاز وهذه أول خسارة للأخضر هذا الموسم.

الشوط الأول انتهى بنتيجة هدف مقابل هدف وجاء هدف فريق الأخضر في الدقيقة 20 من زمن هذا الشوط وسجله مهاجمه حسن ماته وقبل انتهاء هذا الشوط وفي الدقيقة 37 استطاع  مهاجم فريق النصر تعديل نتيجة المباراة وتسجيل هدف التعادل للنصر ورغم فرص الفريقين خلال مجريات هذا الشوط انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني استمر التعادل الإيجابي حتى الدقيقة 51 ومن كرة ثابته استطاع اللاعب خالد مجدي تسجيل هدف النصر الثاني، وقد تحصل فريق الأخضر على فرصة تعديل النتيجة من ركلة جزاء أهدرها المحترف الغيني كمارا لتبقي النتيجة كما هي رغم الفرص التي كانت سانحة للتسجيل لتنتهي المباراة بفوز النصر بنتيجة هدفين لهدف.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى النقطة 16 بينما بقي الأخضر بنفس رصيده السابق 17 نقطة .

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