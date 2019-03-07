لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات الاسبوع التاسع

من إحدى مباريات الدوري الليبي الممتاز (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت لجنة المسابقات، مساء اليوم، جدول مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، الذي ستكون مبارياته على النحو التالي:

تقام بالجموعة الأولى أربع مباريات، ففي الثالثة من عصر يوم الاثنين المقبل، يلتقي الهلال والأخضر بملعب شهداء بنينا، فيما يلتقي عند السادسة مساءً على نفس الملعب، فريقاالأهلي بنغازي والأنوار، وعلى ملعب شيخ الشهداء بالبيضاء سيلتقي نجوم اجدابيا مع النصر، وفي ملعب درنة سيلتقي درانس مع خليج سرت، فيما ستقام أخر مباريات المجموعة يوم الثلاثاء، بمواجهة التعاون مع التحدي بملعب سرت .

وعلى مستوى المجموعة الثانية، التي تنطلق منافساتها يوم الأحد المقبل، يلتقي السويحلي والمدينة بملعب مصراتة، ويواجه فريق الاتحاد، نظيره الاتحاد المصراتي بملعب طرابلس، وستقام يوم الإثنين مباراة أبوسليم مع أهلي طرابلس بملعب طرابلس، ورفيق يلتقي الخمس بملعب صرمان، ويحتضن ملعب طرابلس يوم الثلاثاء مباراة الوحدة مع الشط، فيما ستقام المباراة الأخيرة يوم الأربعاء، بلقاء المحلة مع الاولمبي بملعب طرابلس .

