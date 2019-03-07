مسؤول ملف المحترفين يفند سُبل إستقدام لاعبي المنتخب قبل جنوب أفريقيا

المحترف الليبي أحمد بن علي «يسار» (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مسؤول ملف المحترفين بالاتحاد الليبي لكرة القدم حسين إفريطيس، أن جميع إجراءات إستقدام لاعبينا المحترفين في دوريات أجنبية، قد تمت مع الاتحادات الأهلية التي يتواجدون يها.

وقال إفريطيس: «إجراءات إستقدام المحترفين وصلت إلى المرحلة النهائية وان كل الأمور تسير بصورة جيدة من خلال الاتصال بهم بصورة مباشرة أو بأندياتهم، وان حضورهم إلى تونس سيكون تباعًا من يوم 18 وفقا للمعمول به دوليا».

وأضاف إفريطيس: «جميع المستهدفين لمباراة جنوب أفريقيا، تم التواصل معهم ،ومن بينهم لاعب الرجاء المغربي سند الورفلي الذي سيخوض هذه الفترة عملية التأهيل البدني بعد الإصابة، وسيكون حاضرا في المباراة، وكذلك السنوسي الهادي لاعب فريق الجبلين السعودي».

ويخوض المنتخب الليبي مباراته مع جنوب أفريقيا يوم 24 مارس الجاري بمعلب الطيب المهيري بتونس، ولا فرصة أمامه سوى الفوز ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويتأهل بصحبة منتخب نيجيريا صاحب المركز الأول عن المجموعة الخامسة، يليه جنوب أفريقيا بتسع نقاط ثم ليبيا سبع نقاط وأخيرًا سيشل نقطة واحدة.



