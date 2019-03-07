المنتخب يؤمن رعايته قبل مواجهة جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مارس 2019, 08:43 مساء
عبدالحكيم الشلماني «يسار» يوقع العقد مع خليفة سلطان (صفحة اتحاد الكرة)

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، أنه تم توقيع عقد مع شركة «الجزيرة للخدمات الرياضية» برئاسة خليفة سلطان، لرعاية المنتخبات الوطنية بمراحلها المختلفة، وفي مقدمتها المنتخب الوطني الأول الذي تنتظره مباراة حاسمة أمام منتخب جنوب أفريقيا يوم 24 مارس الجاري في ختام مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.

وأوضح الشلماني، في تصريحات نشرتها صفحة اتحاد الكرة على «فيسبوك»، اليوم، أن الشركة الراعية ستتكفل بكل ما يخص المنتخب الوطني الأول من إقامة وتوفير ملاعب ومعسكرات، وكل ما يخص مباريات المنتخب سواء الودية أوالدولية خلال الفترة المقبلة.

وقال الشلماني: «شركة الجزيرة قدمت مردوداً جيداً خلال المعسكرات السابقة التي أقامتها للمنتخبين الأول والأولمبي، وهوالأمر الذي دعا الاتحاد لتوقيع عقد لمدة عام معها لتقديم كل ما يخص المنتخبات الوطنية ويوفر لها سبل الراحة».

وأضاف الشلماني:«تم توقيع عقد دعاية خاصة مع شركة «الجزيرة للخدمات الرياضية»، دعماً للمنتخب الأول لأخذ الدعاية الكاملة في ملعب مباراة الطيب المهيري».
 

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