العيساوي وباني يختاران 23 لاعبًا لقائمة المنتخب الليبي التي ستواجه جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مارس 2019, 08:31 مساء
المنتخب الليبي الأول لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)

انتهى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من اختيار قائمة الفريق التي سيواجه بها منتخب جنوب أفريقيا في مباراة الحسم من أجل التأهل لنهائيات أمم أفريقيا «مصر 2020».

وحسب تسريبات إعلامية نشرتها صفحة «ريميسا»، اليوم، فإن الجهاز الفني بقيادة فوزي العيساوي وأبوبكر باني، اختارا 23 لاعبًا ما بين محلي ومحترف بالخارج.

ويخوض المنتخب الليبي مباراته مع جنوب أفريقيا يوم 24 مارس الجاري بمعلب الطيب المهيري بتونس، ولا فرصة أمامه سوى الفوز ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويتأهل بصحبة منتخب نيجيريا صاحب المركز الأول عن المجموعة الخامسة، يليه جنوب أفريقيا بتسع نقاط ثم ليبيا سبع نقاط وأخيرًا سيشل نقطة واحدة.

وجاءت القائمة «المحتملة» للمنتخب، على النحو التالي:
«محمد فتحي نشنوش - عبدالجواد حمد رزق - أحمد عبدالسلام عزاقة - علي رمضان سلامة - أحمد التربي - سند الورفلي - أحمد شلبي

- المعتصم صبو - محمد المنير - محمد الترهوني - أحمد المقصي - بدر حسن - المعتصم المصراتي - مؤيد اللافي - السنوسي الهادي - حمدو الهوني - محمد صولة - مفتاح طقطق - أحمد بن علي - إسماعيل التاجوري - أنيس سلتو - معتز المهدي - سالم المسلاتي».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الوطني لمكافحة الأمراض ينفي تفشي الملاريا.. وصحة الوفاق تتأهب لمنع انتشار المرض
ليبيا
صنع الله يتحدث عن المعركة «الخطرة» من أجل النفط
ليبيا
بالفيديو.. طفل إيراني موهوب يقلد محمد صلاح بدقة مذهلة
رياضة عالمية
استقالة وزيرة الخزانة الكندية تفاقم أزمة ترودو في «فضيحة الفساد» بليبيا
ليبيا
«الوطني لتفعيل دستور الاستقلال» يتقدم بمبادرة إلى البعثة الأممية لحل الأزمة ...
ليبيا
السراج يُنهي الخدمة العسكرية لرئيس الأركان المقال عبدالرحمن الطويل
ليبيا
من معسكرات التأهيل إلى المصانع.. مسلمون في الصين يجبرون على العمل مقابل أجور ...
دولى
«الليبية للحديد والصلب» ترفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%
ليبيا
تقرير: طائرات تجسس أميركية تنطلق من بلدة تونسية لملاحقة الفارين من ليبيا
ليبيا
حكم عربي يدير المباراة المصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا
رياضة محلية
غسان سلامة لليبيين: دقت ساعة الحقيقة والخيار لكم
ليبيا
مناورات سياسية تساوم أرباب الأسر بورقة «الرقم الوطني»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مادة مسرطنة بمستحضرات تجميل كليرز