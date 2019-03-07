العيساوي وباني يختاران 23 لاعبًا لقائمة المنتخب الليبي التي ستواجه جنوب أفريقيا

انتهى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من اختيار قائمة الفريق التي سيواجه بها منتخب جنوب أفريقيا في مباراة الحسم من أجل التأهل لنهائيات أمم أفريقيا «مصر 2020».
وحسب تسريبات إعلامية نشرتها صفحة «ريميسا»، اليوم، فإن الجهاز الفني بقيادة فوزي العيساوي وأبوبكر باني، اختارا 23 لاعبًا ما بين محلي ومحترف بالخارج.
ويخوض المنتخب الليبي مباراته مع جنوب أفريقيا يوم 24 مارس الجاري بمعلب الطيب المهيري بتونس، ولا فرصة أمامه سوى الفوز ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويتأهل بصحبة منتخب نيجيريا صاحب المركز الأول عن المجموعة الخامسة، يليه جنوب أفريقيا بتسع نقاط ثم ليبيا سبع نقاط وأخيرًا سيشل نقطة واحدة.
وجاءت القائمة «المحتملة» للمنتخب، على النحو التالي:
«محمد فتحي نشنوش - عبدالجواد حمد رزق - أحمد عبدالسلام عزاقة - علي رمضان سلامة - أحمد التربي - سند الورفلي - أحمد شلبي
- المعتصم صبو - محمد المنير - محمد الترهوني - أحمد المقصي - بدر حسن - المعتصم المصراتي - مؤيد اللافي - السنوسي الهادي - حمدو الهوني - محمد صولة - مفتاح طقطق - أحمد بن علي - إسماعيل التاجوري - أنيس سلتو - معتز المهدي - سالم المسلاتي».