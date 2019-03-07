العيساوي وباني يختاران 23 لاعبًا لقائمة المنتخب الليبي التي ستواجه جنوب أفريقيا

المنتخب الليبي الأول لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)

انتهى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من اختيار قائمة الفريق التي سيواجه بها منتخب جنوب أفريقيا في مباراة الحسم من أجل التأهل لنهائيات أمم أفريقيا «مصر 2020».

وحسب تسريبات إعلامية نشرتها صفحة «ريميسا»، اليوم، فإن الجهاز الفني بقيادة فوزي العيساوي وأبوبكر باني، اختارا 23 لاعبًا ما بين محلي ومحترف بالخارج.

ويخوض المنتخب الليبي مباراته مع جنوب أفريقيا يوم 24 مارس الجاري بمعلب الطيب المهيري بتونس، ولا فرصة أمامه سوى الفوز ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويتأهل بصحبة منتخب نيجيريا صاحب المركز الأول عن المجموعة الخامسة، يليه جنوب أفريقيا بتسع نقاط ثم ليبيا سبع نقاط وأخيرًا سيشل نقطة واحدة.