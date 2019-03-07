37 هدفًا فى الجوله الخامسة لدوري الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 07 مارس 2019, 06:44 مساء
من إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى (أرشيفية: الإنترنت)

جرت فى الأسبوع الخامس لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم 17 مباراة فى المجموعات الخمس، اهتزت فيها الشباك 37 مرة، بمعدل فاق هدفين فى كل مباراة، وذلك على النحـو التالي:

المجموعة الأولى
تعادل الشرارة والمهدية 0 / 0 وفاز النهضة على الأمل أوباري 3 / 0 وهلال سبها على القرضابية 4 / 3
المجموعة الثانية
فاز أساريا على ترهونة 1 / 0 واليرموك على الترسانة 1 / 0 ووفاق صبراتة على المجد 2 / 1 .
المجموعة الثالثة
تعادل الملعب الليبي وأبو الأشهر 1 / 1 والظهرة على الجمارك 1 / 0 والمستقبل على الجزيره 2 / 0 والتصدي على الشرطة 2 / 1 .
المجموعة الرابعة
تعادل النجمة مع شمال بنغازي 0 / 0 والمروج مع النجوم 0 / 0 ووفاق اجدابيا مع بنغازي الجديدة 0 / 0 وفـــاز الطيران على الوحدة بنغازي 2 / 1 .
المجموعة الخامسة
تعادل الصقور والأندلس 1 / 1 وفــاز الأفريقي على القيروان 2 /1 والمختار على نسور مرتوبة 2 / 1
 

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