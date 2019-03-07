37 هدفًا فى الجوله الخامسة لدوري الأولى

من إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى (أرشيفية: الإنترنت)

جرت فى الأسبوع الخامس لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم 17 مباراة فى المجموعات الخمس، اهتزت فيها الشباك 37 مرة، بمعدل فاق هدفين فى كل مباراة، وذلك على النحـو التالي:

المجموعة الأولى

تعادل الشرارة والمهدية 0 / 0 وفاز النهضة على الأمل أوباري 3 / 0 وهلال سبها على القرضابية 4 / 3

المجموعة الثانية

فاز أساريا على ترهونة 1 / 0 واليرموك على الترسانة 1 / 0 ووفاق صبراتة على المجد 2 / 1 .

المجموعة الثالثة

تعادل الملعب الليبي وأبو الأشهر 1 / 1 والظهرة على الجمارك 1 / 0 والمستقبل على الجزيره 2 / 0 والتصدي على الشرطة 2 / 1 .

المجموعة الرابعة

تعادل النجمة مع شمال بنغازي 0 / 0 والمروج مع النجوم 0 / 0 ووفاق اجدابيا مع بنغازي الجديدة 0 / 0 وفـــاز الطيران على الوحدة بنغازي 2 / 1 .

المجموعة الخامسة

تعادل الصقور والأندلس 1 / 1 وفــاز الأفريقي على القيروان 2 /1 والمختار على نسور مرتوبة 2 / 1

