المنتخب الأولمبي يستعين بالهريش والكوت لمواجهة نيجيريا

النهدي الكوت «يمين» وزكريا الهرش (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المدير الاداري للمنتخب الأولمبي لكرة القدم كمال الترهوني، أن بعثة المنتخب الأولمبي ستغادر طرابلس يوم الثلاثاء المقبل إلى مدينة جربة التونسية للدخول في معسكر استعدادي لمباراة نيجيريا ضمن التصفيات الأولى الأفريقية، والتي ستجرى في 22 مارس الجاري بملعب بن قردان .

وقال الترهوني إن القائمة الرسمية للمنتخب سوف يعلن عنها خلال اليومين القادمين وإن جميع الإجراءات الإدراية قد تم اتخاذها من تنقل وإقامة وتطعيمات للرياضيين .

وأضاف الترهوني، في تصريح لـ«راديو ليبيا الرياضية»، صباح اليوم، «هيئة الشباب والرياضية ستخصص طائرة خاصة للمنتخب الأولمبي في مباراة الإياب التي ستقام في نيجيريا بعد أسبوع».

واختتم: «الطاقم الفني بقادة المدرب الوطني رضا عطية يسعي لإقامة مباريات ودية مع فرق تونسية قبل موقعة نيجيريا، كما أن القائمة ستشمل محترفين فقط، هما، زكريا الهريش والمهدي الكوت.

يشار إلى أن المهدي عبدالسلام الكوت، لاعب الأهلي طرابلس ومنتخبنا الشباب الليبي، إحترف بفريق الاتحاد المنستيري الجزائري، فيما يلعب زكريا الهريش، فيحترف بنادي سوسيسكا المنافس في الدوري الممتاز للجبل الأسود «مونتينيغرو».

