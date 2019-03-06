بشرى مغربية تنعش المنتخب الليبي قبل مواجهة جنوب أفريقيا

سند الورفلي يؤدي تدريبات التقوية (أرشيفية: الإنترنت)

كشف الجهاز الطبي لفريق الرجاء البيضاوي المغربي بشرى سارة لفريقه والمنتخب الليبي لكرة القدم، بعد إعلانها اليوم شفاء المدافع الدولي الليبي سند الورفلي نهائيًّا من إصابته، وسيخضع لبرنامج خاص لإعادة تأهيله بدنيًّا وتجهيزه للدخول والتدريب مع المجموعة .

وقبل أيام كشفت جريدة «Le Matin Sport» المغربية خبر إبعاد مدافع «الرجاء»، سند الورفلي عن تشكيلة المنتخب الليبي في المباراة الدولية الحاسمة أمام جنوب أفريقيا المقررة يوم 24 مارس الجاري على ملعب الطيب المهيري بتونس من أجل التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية «مصر 2019».

ونقلت الجريدة، عن إدارة نادي «الرجاء»، المغربي، أن الطاقم الطبي للفريق قرر إرسال الدولي الليبي سند الورفلي إلى مركز الطب الرياضي القطري «أسبيتار» من أجل تشخيص إصابته، أملاً في إمكانية مشاركته في مباراة الفريق أمام الترجي التونسي على كأس السوبر الأفريقية يوم 29 مارس الجاري بالدوحة.

يشار إلى أن المنتخب الوطني سينخرط في معسكر في 15 مارس الجاري؛ استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا، على أن يلحق جميع اللاعبين المحترفين بالمعسكر بعد يومين استعداداً لخوض المباراة يوم 24 منه، الأمر الذي يشير إلى أن التحاق الورفلي بالمنتخب قبل المباراة لن يحدث.

يذكر أن المدافع سند الورفلي التحق بفريق الرجاء البيضاوي معارًا من نادي الأهلي الطرابلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

