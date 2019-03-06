إياب دوري اليد ينطلق غدًا من قاعة البيضاء

من إحدى منافسات الدوري الليبي لكرة اليد (أرشيفية: الإنترنت)

تنطلق منافسات إياب الدوري الممتاز الليبي لكرة اليد، في الثالثة من عصر الغد، للمناطق الأولى والثانية والرابعة، ستكون المباريات، حسب المواعيد والملاعب التالية:

تقام يوم الخميس مباراة الأخضر مع الكفاح، بقاعة البيضاء، «اتحاد المنطقة الرابعة»، ثم تقام بعد غدٍ مباراة الأهلي بنغازي مع الهلال، والنجمة مع قاريونس، ثم النصر مع بنغازي الجديدة «اتحاد المنطقة الثانية».

وعلى مستوى «اتحاد المنطقة الرابعة» التي تقام منافساتها يوم السبت المقبل، يلتقي المروج مع الكرامة بقاعة المرج، والاستقلال مع دارنس بقاعة البيضاء.

وضمن منافسات اتحاد المنطقة الأولى التي تنطلق الإثنين المقبل، يلتقي اتحاد الشرطة مع الجزيرة بقاعة طرابلس، والمشعل مع الصباح بقاعة مصراتة.



وتنطلق منافسات «اتحاد المنطقة الأولى» يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهة الاتحاد مع الأهلي طرابلس، دون حضور الجمهور.

