الزناد يلاكم بطل ألمانيا على حزام «WC»

الملاكم الليبي مالك الزناد يرفع حزام الإنتصار (أرشيفية: الإنتر نت)

أعلن الملاكم الليبي المحترف، مالك الزناد، أن نزاله المقبل سيكون أمام صاحب الترتيب الثاني في ألمانيا، وجارٍ حاليًا وضع ترتيبات توقيع العقد الخاص بالنزال الذي سيقام خلال شهر أبريل المقبل.

وقال الزناد، في تصريحات صحفية، «سأظل ألعب تحت العلم، وأقف احترامًا عندما يعزف النشيد الوطني الليبي داخل الحلبة، ولن يكون هناك مجال للخطأ بتقديمي على أنني لاعب مالطي».

وكان الزناد فاز، السبت الماضي، على خصمه الكوبي جوليو أكوستا لابنتيرا، خلال المنافسات التي أُقيمت بصالة فندق «كونترال» بدولة مالطا في الجولة الرابعة، ضمن منافسات حزام «WC».

