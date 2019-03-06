الزناد يلاكم بطل ألمانيا على حزام «WC»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 06 مارس 2019, 05:30 مساء
الملاكم الليبي مالك الزناد يرفع حزام الإنتصار (أرشيفية: الإنتر نت)

أعلن الملاكم الليبي المحترف، مالك الزناد، أن نزاله المقبل سيكون أمام صاحب الترتيب الثاني في ألمانيا، وجارٍ حاليًا وضع ترتيبات توقيع العقد الخاص بالنزال الذي سيقام خلال شهر أبريل المقبل.

وقال الزناد، في تصريحات صحفية، «سأظل ألعب تحت العلم، وأقف احترامًا عندما يعزف النشيد الوطني الليبي داخل الحلبة، ولن يكون هناك مجال للخطأ بتقديمي على أنني لاعب مالطي».

وكان الزناد فاز، السبت الماضي، على خصمه الكوبي جوليو أكوستا لابنتيرا، خلال المنافسات التي أُقيمت بصالة فندق «كونترال» بدولة مالطا في الجولة الرابعة، ضمن منافسات حزام «WC».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وقف بث أغاني مايكل جاكسون في كيبيك
ثقافة وفن
أياكس يزيح ريال مدريد عن عرش أوروبا
رياضة عالمية
عائلة وزير الداخلية السابق عمر السنكي تجدد الدعوة لإطلاقه
ليبيا
معيتيق يبحث مع «ميلانيزي» فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي
ليبيا
استقالة وزيرة الخزانة الكندية تفاقم أزمة ترودو في «فضيحة الفساد» بليبيا
ليبيا
«الوطني لتفعيل دستور الاستقلال» يتقدم بمبادرة إلى البعثة الأممية لحل الأزمة ...
ليبيا
ثلاثة وعود من القنطري للطفل الليبي بطل أفريقيا للشطرنج
رياضة محلية
كاركاتير خيري - تطهير سورية والعراق من «داعش»
كاريكاتير
السراج يُنهي الخدمة العسكرية لرئيس الأركان المقال عبدالرحمن الطويل
ليبيا
«هيا نقرأ» حملة لنشر ثقافة المعرفة والوعي في بنغازي
ليبيا
من معسكرات التأهيل إلى المصانع.. مسلمون في الصين يجبرون على العمل مقابل أجور ...
دولى
«الليبية للحديد والصلب» ترفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة بالسيارات الأكثر عرضة للسرقة