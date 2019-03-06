تعرف على موعد إعلان قائمة المنتخب الليبي أمام جنوب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 06 مارس 2019, 03:14 مساء
باني والعيساوي في تدريبات منتخب ليبيا (المركز الإعلامي)

أكد المدرب الوطني للمنتخب الليبي، أبوبكر باني، في تصريحات صحفية له، الأربعاء، أن القائمة النهائية الرسمية للمنتخب ستعلن بعد انتهاء مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الليبي لكرة القدم، مؤكدًا أن قائمة المنتخب ما زالت مفتوحة لضم عدد من الأسماء.

وأن المنتخب سوف يسافر إلى تونس في الخامس عشر من شهر مارس الجاري حتى موعد المباراة المرتقبة في الرابع والعشرين منه بملعب الطيب المهيري بصفاقس.

وحول إصابة المدافع سند الورفلي قال باني نحن في انتظار التقرير الطبي للاعب وإمكانية لعبه من عدمها، وكذلك إجراءات محمد المنير هل سيلتحق أم لا.

وقال باني إن مباراة جنوب أفريقيا صعبة وليست سهلة، ولهذا سنعمل على خطف نتيجة المباراة، وإن العناصر الليبية المختارة لديها الأمل الكبير والروح المعنوية العالية من أجل الظفر بنتيجة هذه المباراة والتأهل إلى مصر 2019.

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