رئيس نادي المدينة السابق يطالب بالقدامى في انتخابات اتحاد الكرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 06 مارس 2019, 12:57 مساء
رئيس نادي المدينة السابق، أبوبكر كعبور (أرشيفية : الإنترنت)

طالب رئيس نادي المدينة السابق، أبوبكر كعبور، بأهمية الدفع مستقبلاً بعناصر من الرياضيين القدامى في اتحاد الكرة الليبي في حالة إجراء انتخابات جديدة.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن «جيل الثمانينات والتسعينات فيه كفاءات من الرياضيين يمكن أن تكون في تشكيلة اتحاد الكرة لضخ دماء أكثر فاعلية».

وأضاف: «رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري دعا لخلق نقلة فعلية في المجال وإعادة تنظيمه والاقتراب أكثر من المؤسسات الرياضية، لذا أنوه إلى أن القرارات العاطفية وتفكير بعض الشخصيات في الانتخابات وكسب الأصوات هدف أكثر من تفكيرهم في خدمة كرة القدم».

سبق لأبوبكر تولي منصب نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم في التسعينات وعضوية اتحاد الكرة ورئاسة نادي الجزيرة.

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