الجزيرة يجتاز الصباح ويواجه الشرطة في كأس اليد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 05 مارس 2019, 08:30 مساء
من مباراة سابقة في دوري اليد الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

تأهل الجزيرة إلى المرحلة الثانية من مسابقة كأس ليبيا لكرة اليد بعد فوزه على الصباح بفارق هدفين 30 / 28 في المباراة التي جمعتهما اليوم بقاعة مصراته.

وضمن نفس المرحلة من بطولة الكأس، تأهل أهلي طرابلس بسبب انسحاب فريق المشعل.

وتنطلق منافسات الدور المقبل على مستوى المنطقة الأولى بمواجهة بين القطبين الاتحاد وأهلي طرابلس، فيما يلتقي فريق الجزيرة الشرطة.

يذكر أن المرحلة الأولى لمسابقة الكأس تقام على مستوى ثلاث مناطق والمرحلة النهائية بمشاركة أصحاب الترتيب الأول فى كل منطقة.

وعلى مستوى منافسات المنطقة الثانية، تأهل أهلي بنغازي على حساب قاريونس بفوزه 31 / 23، وتأهل النصر بفوزه على الهلال 30 / 29، وفى الدور القادم سيلتقي النصر مع النجمة، وأهلي بنغازي يواجه بنغازي الجديدة.
 

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