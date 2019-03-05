طرابلس تستعد لرباعي الطائرة الأول

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مارس 2019, 07:10 مساء
من إحدى مباريات الدوري الليبي للكرة الطائرة (أرشيفية: الإنترنت)

تستضيف العاصمة طرابلس، يوم السبت المقبل دوري «الرباعي الأول» في المرحلة قبل الأخيرة من التتويج ببطولة الدوري الليبي للكرة الطائرة.

ويقام الرباعي الذي سيكون بنظام نصف دوري ويضم فرق الأهلي طرابلس والسويحلي والاتحاد المصراتي والنصر، وتقام منافساته بنظام نصف دوري بواقع مباراتين يوميًا على مدى 3 أيام، قبل أن يقام الدوري الرباعي الثاني في مصراتة بمشاركة نفس الفرق الأربعة، ويتوج بالدوري الفريق الحاصل على أعلى النقاط في مجموع الدورتين «الرباعي الأول والثاني».

يشار إلى أن فريق السويحلي يحمل لقب الدوري، ولم يخسر أي مباراة الموسم الجاري.
 

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