إصابة جديدة تضرب المنتخب الوطني قبل مواجهة جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مارس 2019, 06:40 مساء
علي معتوق في إحدى مباريات المنتخب الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

كشف الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بأهلي طرابلس، عن مدة غياب لاعب الفريق علي معتوق، عن الملاعب جراء الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أول أمس أمام السويحلي بالدوري الممتاز الليبي لكرة القدم.

وبإصابة معتوق يكون المنتخب الوطني الأول تعرض لخسارة كبيرة قبل مواجهة جنوب أفريقيا يوم 24 مارس الجاري، في الجولة الأخيرة والحاسمة لتصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا «مصر 2019».

وأكدت الفحوصات الطبية التي أجريت على قدم معتوق، أنه سيحتاج إلى فترة علاج تمتد لأسبوعين، ما يعني عدم قدرته على خوض برنامج تأهيلي يمكنه من اللحاق بمواجهة جنوب أفريقيا.

يشار إلى أن اللاعب الدولي الليبي المحترف في فريق الرجاء البيضاوي المغربي، سند الورفلي، تعرض لإصابة الأسبوع الماضي في مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي ضمن منافسات ربع نهائي البطولة العربية، وسيغيب عن مواجهة المنتخب الوطني أمام جنوب أفريقيا.

ويدخل المنتخب الوطني مواجهة جنوب أفريقيا بفرصة الفوز فقط ليرفع رصيده من النقاط إلى عشرة ويتأهل مباشرة مع نيجيريا صاحبة الترتيب الأول بالمجموعة برصيد عشر نقاط ولها مباراة مع سيشل صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة، فيما يملك جنوب أفريقيا تسع نقاط في الترتيب الثاني.
 

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