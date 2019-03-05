باطاو مدربًا لأبو سليم والهمالي للاتحاد

المدرب أكرم الهمالي (أرشيفية : الإنترنت)

قدّم نادي أبوسليم مدربه الجديد حمدي باطاو الذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم في الدوري الليبي الممتاز خلفًا للمدرب أكرم الهمالي، وأسندت إدارة النادي مهمة المدرب المساعد ليونس الشيباني.

أكرم الهمالي الذي درب فريق أبوسليم وحقق معه نتائج جيدة، ومن بينها فوزه على فريق الاتحاد بثلاثية سيقود فريق الاتحاد خلفًا للمدرب الجزائري عبدالحق بن شيخة الذي تمت إقالته عقب مباراة الاتحاد والمدينة.

وكانت إدارة الاتحاد كلفت في وقت سابق المدير الفني للفئات السنية البلجيكي إيفان ميناريت لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.