دعـم متفاوت من هيئة الشباب والرياضة للأندية قريبًا

القنطري يستقبل الشلماني والمرابط (المركز الإعلامي)

علمت «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، من مصادر مطلعة بالهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني أن الدعم المالي الحكومي الذي قرره المجلس الرئاسى سيُصرف هذه الأيام لفرق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بعد تجهيز الصكوك المالية الخاصة بكل نادٍ.

وسيكون الدعم متفاوتًا وحسب المعايير وهناك أندية ستحصل علي دعم قـدره 800 ألف دينار وأندية أخري بقيمة 400 ألف وأندية على 300 ألف وأندية أخرى بــ 200 ألف دينار لـــ 24 ناديًا هى أندية الدوري الليبي الممتاز.

ولم يتم الإعلان بعد عن موعد تقديم الدعم لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم التى شملها كذلك الدعم الحكومي الأخير.