دعـم متفاوت من هيئة الشباب والرياضة للأندية قريبًا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 05 مارس 2019, 03:26 مساء
القنطري يستقبل الشلماني والمرابط (المركز الإعلامي)

علمت «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، من مصادر مطلعة بالهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني أن الدعم المالي الحكومي الذي قرره المجلس الرئاسى سيُصرف هذه الأيام لفرق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم  بعد تجهيز الصكوك المالية الخاصة بكل نادٍ.

وسيكون الدعم متفاوتًا وحسب المعايير وهناك أندية ستحصل علي دعم قـدره 800 ألف دينار وأندية أخري  بقيمة  400 ألف وأندية  على  300 ألف وأندية  أخرى بــ 200 ألف دينار لـــ 24 ناديًا هى أندية الدوري الليبي الممتاز.

ولم يتم الإعلان بعد عن موعد  تقديم  الدعم لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم التى شملها  كذلك  الدعم الحكومي الأخير.

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