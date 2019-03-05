رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي يمد يد العون

الاتحاد الليبي للطب الرياضي يمد اليد للأندية (إنترنت)

دعا رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي محمد راشد، جميع المؤسسات الرياضية الليبية للاستفادة من الدفعة الأخيرة من الأطباء المتحصلين مؤخرًا على دبلومة الطب الرياضي وعددهم 55 طبيبًا.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء، إن الاتحاد أبوابه مفتوحة ومتجاوب مع الجميع، مندهشًا من عدم اهتمام بعض المؤسسات الرياضية بالطب الرياضي وطرق أبواب الاتحاد.

وأكد أن هؤلاء الأطباء طاقات شابة متحمسة لصالح الرياضة الليبية، ولهم رغبة في خدمة المجال الرياضي، ووجه شكره لمدرسة طرابلس للناشئين لكرة القدم التي طلبت أطباء للقيام بكشوفات طبية مهمة على الناشئين، وهذه بادرة وجدت صدى من اتحاد الطب الرياضي.