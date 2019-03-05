النصر والأخضر في لقاء مرتقب بالدوري الليبي الممتاز

جانب من منافسات فريق الأخضر في الدوري الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

لم يتبق من الأسبوع الثامن للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، إلا أربع مباريات تقام جميعها الجمعة المقبل، أهمها لقاء النصر مع الأخضر الذي سيقام بملعب بنينا ببنغازي.

فريق الأخضر برصيد 17 نقطة يسعى للظفر بالنقاط الثلاث، والبقاء في الصدارة، والنصر بـ13 نقطة، ويطمح في تشديد الخناق على فريق المقدمة.

وعلى ملعب البيضاء يشهد لقاء الأنوار والهلال، ووضعية الفريقين مختلفة، الهلال سادس الترتيب بـ9 نقاط، والأنوار في آخر الترتيب، ورصيده خال من النقاط.

وعلى ملعب طبرق يشهد لقاء نجوم أجدابيا ثامن الترتيب برصيد 8 نقاط مع شباب الجبل خامس الترتيب، بـ12 نقطة، وبملعب سرت سيتبارى التعاون سابع الترتيب بـ9 نقاط مع الصداقة رابع الترتيب بـ13 نقطة.

شهدت النتائج المسجلة في الجولة الثامنة فوز الاتحاد المصراتي على الخمس 2/ 0، والوحدة على المحلة 1/ 0، وتعادل النصر والتعاون 0/ 0، وتعادل التحدي وخليج سرت 0/ 0، وفوز الأولمبي على رفيق 3/ 0، والمدينة على الاتحاد 1/ 0، والأهلي بنغازي على دارنس 1/ 0، وتعادل الشط وأبوسليم 0/ 0، وفوز الأهلي طرابلس على السويحلي 3/ 2، والتعاون على نجوم أجدابيا 1/ 0، والنصر على الهلال 2/ 0.