الجزيرة يلتقي الصباح والمروج أمام الأخضر في كأس اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 05 مارس 2019, 02:39 مساء
جانب من منافسات كرة اليد الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع مباراتين في كأس ليبيا لكرة اليد بصالة مصراتة، الجزيرة يلتقي الصباح والفائز منهما يواجه الشرطة.

وبصالة البيضاء مواجهة مرتقبة بين المروج والأخضر بإدارة الحكمين يحيى الزوكي وأحمد عزوز والمسجل سالم أبوبكر والميقاتي المهدي عبدالمنعم، يراقبها فنيًا محمد بالقاسم وإداريًا عماد رقص، والفائز منهما سيواجه دارنس المتأهل على حساب الكفاح بفوزه 36 / 28.

مسابقة الكأس تقام مرحلتها الأولى على مستوى المناطق وبنظام خروج المهزوم من مرة واحدة، ويتأهل بطل كل مجموعة للنهائيات على مستوى ليبيا.

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