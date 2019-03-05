ثمانية أهداف في دوري الدرجة الأولى الليبي

جانب من منافسات دوري القسم الثاني الليبي (أرشيفية : الإنترنت)



جرت، أمس الإثنين، سبع مباريات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، اهتزت فيها الشباك ثماني مرات، وانتهت أربع منها بالفوز، وهي أساريا على ترهونة بهدف واليرموك على الترسانة بنفس النتيجة ووفاق صبراتة على المجد «2/ 1» والطيران على الوحدة بنغازي بنفس النتيجة.

وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل السلبي: وفاق أجدابيا وبنغازي الجديدة، والمروج ونجوم السلماني، والنجمة وشمال بنغازي.

ويتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع ثلاث مباريات: الظهرة يلتقي الجمارك بملعب الأكاديمية، والتصدي يواجه الشرطة بملعب السويحلي، والمستقبل يستضيف جاره الجزيرة على ملعب الجميل.

وغدًا الأربعاء يكون الموعد مع ست مباريات، بملعب الأكاديمية بجنزور أبي الأشهر يلتقي الملعب الليبي، والنصر يستقبل على ملعبه الأمل بأوباري، وبملعب سبها لقاء القرضابية والهلال، وبملعب أمساعد المختار يلتقي نسور مرتوبة، وبملعب طبرق الصقور يستضيف الأندلس، وبملعب درنة لقاء الأفريقي مع القيروان.