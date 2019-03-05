ثمانية أهداف في دوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 05 مارس 2019, 01:56 مساء
جانب من منافسات دوري القسم الثاني الليبي (أرشيفية : الإنترنت)


جرت، أمس الإثنين، سبع مباريات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، اهتزت فيها الشباك ثماني مرات، وانتهت أربع منها بالفوز، وهي أساريا على ترهونة بهدف واليرموك على الترسانة بنفس النتيجة ووفاق صبراتة على المجد «2/ 1» والطيران على الوحدة بنغازي بنفس النتيجة.

وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل السلبي: وفاق أجدابيا وبنغازي الجديدة، والمروج ونجوم السلماني، والنجمة وشمال بنغازي.

ويتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع ثلاث مباريات: الظهرة يلتقي الجمارك بملعب الأكاديمية، والتصدي يواجه الشرطة بملعب السويحلي، والمستقبل يستضيف جاره الجزيرة على ملعب الجميل.

وغدًا الأربعاء يكون الموعد مع ست مباريات، بملعب الأكاديمية بجنزور أبي الأشهر يلتقي الملعب الليبي، والنصر يستقبل على ملعبه الأمل بأوباري، وبملعب سبها لقاء القرضابية والهلال، وبملعب أمساعد المختار يلتقي نسور مرتوبة، وبملعب طبرق الصقور يستضيف الأندلس، وبملعب درنة لقاء الأفريقي مع القيروان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثلاثة وعود من القنطري للطفل الليبي بطل أفريقيا للشطرنج
رياضة محلية
كاركاتير خيري - تطهير سورية والعراق من «داعش»
كاريكاتير
السراج يُنهي الخدمة العسكرية لرئيس الأركان المقال عبدالرحمن الطويل
ليبيا
«هيا نقرأ» حملة لنشر ثقافة المعرفة والوعي في بنغازي
ليبيا
من معسكرات التأهيل إلى المصانع.. مسلمون في الصين يجبرون على العمل مقابل أجور ...
دولى
«الليبية للحديد والصلب» ترفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%
ليبيا
ليبيا مدعوة لتغذية قاعدة بيانات للمقاتلين الإرهابيين
ليبيا
تقرير: طائرات تجسس أميركية تنطلق من بلدة تونسية لملاحقة الفارين من ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - عندك دستور؟!
كاريكاتير
كاركاتير خيري - رالي المصالح في ليبيا
كاريكاتير
ليلة الأبطال: الزناد يسقط خصمه الكوبي بالقاضية في الجولة الرابعة
رياضة محلية
تحالف القوى الوطنية يطالب البعثة الأممية بإطلاع كـل الليبيين على «اتفاق أبوظبي»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الثوم لعلاج جرثومة المعدة