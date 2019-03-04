شرطة الزاوية تنظم تظاهرة رياضية «غير تقليدية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مارس 2019, 09:37 مساء

نظم جهاز الشرطة القضائية فرع الزاوية، مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل صرمان، التظاهرة الرياضية الثقافية الثالثة 2019 تحت شعار «الإصلاح مسؤولية الجميع»، وتستمر لأسبوعين.

ورعى المسابقة الرياضية عدد من الجهات والأندية «رابطة مشجعي نادي المستقبل بالجميل ونادي نجوم صرمان ونادي الانتفاضة بالمطرد ونادي الوطن بابوعيسى وجمعية سنابل الهداية الخيرية فرع صرمان»، وفقًا لقناة «218».

المسابقة انطلقت بدوري كرة القدم الخماسية حيث شارك فيها 10 فرق وكذلك دوري للعبة كرة الطائرة 6 فرق ولعبة الشطرنج ولعبة العدو الريفي وألعاب القوة
 

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