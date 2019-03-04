التريكي: تنفيذي الدراجات صدق على حل «فرعي طرابلس»

أكد رئيس الاتحاد الليبي للدراجات نور الدين التريكي، أن المكتب التنفيذي أكد على قرار الاتحاد العام رقم 4 لسنة 2019 والخاص بحل الاتحاد الفرعي طرابلس وتم تكليف لجنة للاستلام.

وأضاف التريكي، أن ذلك جاء في الإجتماع الطاريء الذي عقده المكتب التنفيذي، واطلع فيه على التجاوزات التي قام بها الاتحاد الفرعي طرابلس.

وقال التريكي: «المكتب عاقب إداري نادي الشرطة رضا الترهوني، وعرض عقوبة شطبه على الجمعية العمومية، كما أنه سنخاطب الأندية التي اعترضت على المشاركة فى سباق بطولة 17 فبراير، ومخاطبة نادي الجمارك بشأن تصرفات أحد أعضاء مجلس إدارته على تحريضه المتكرر ضد رئيس الاتحاد العام ومكتبه التنفيذي».

وبخصوص بيان الدراجين المؤيد للاتحاد الفرعي، أضاف التريكي: «هذا تسرع من الدراجين الذين أقحموا أنفسهم فيما لا يعنيهم بدون علم أنديتهم».

