الزروق يستعرض مشاكل اللجنة الأولمبية مع معيتيق

من إجتماع عمر معيتيق «وسط» مع جمال الزروق «يسار» (صفحة اللجنة الأولمبية)

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق، صباح اليوم الإثنين، كلا من رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق، ونائبه الأول محسن السباعي، ومديرعام شركة إدارة واستثمار المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية محمد الشريف.

واستعرض " الزروق"، حسب صفحة وكالة الأنباء الليبية أمام النائب خطة اللجنة للعام الحالي 2019 ، والصعوبات التي تعيق اللجنة في تنفيذ المهام الموكلة لها، وطالب بضرورة العمل على توفير دعم اللجنة والاتحادات الرياضية حتى تتمكن من إقامة مناشطها وتشارك في المسابقات الرياضية المحلية والخارجية لتحصد التراتيب التي تشرف الرياضة الليبية.

