السويحلي يحتج على الأهلي طرابلس عبر رسالة خيانة العهد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 04 مارس 2019, 03:49 مساء
مباراة سابقة في الدوري الليبي بين السويحلي والأهلي طرابلس (أرشيفية : الإنترنت)

قدمت إدارة نادي السويحلي احتجاجًا إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، والأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم، ورئيس لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي، إضافة إلى رئيس لجنة التحكيم العامة الأحد.

وأوضحت رسالة الاحتجاح التي نشرها موقع «راديو مصراتة» العديد من النقاط ضد حكم المباراة ورئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون.

وطالبت إدارة النادي في ختام الرسالة بأن إدارة النادي تسجل احتجاجًا مع الاحتفاظ بالمطالبة بحق النادي كاملاً لدى جميع الجهات وبالطرق القانونية واللوائح المحلية والدولية ومعاقبة من خان العهد حسب الرسالة.

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