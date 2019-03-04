الأولمبية تجدد طلب الدعم المالي من المجلس الرئاسي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مارس 2019, 03:46 مساء

جدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية برئاسة دكتور جمال الزروق طلب استعجال الدعم المالي المخصص من المجلس الرئاسي، بعد جلسة التقى خلالها الزروق مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الإثنين.

وحضر اللقاء بجانب الزروق من اللجنة الأولمبية نائبه الأول محسن السباعي، ومدير عام شركة إدارة واستثمار المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية محمد الشريف، وفقًا لما ذكرته إدارة التواصل بمجلس الوزراء.
 
واستعرض الزروق خطة اللجنة الأولمبية الليبية العام الجاري 2019، والصعوبات التي تعيق اللجنة في تنفيذ المهام الموكلة لها، كما طالب بضرورة العمل على توفير دعم اللجنة والاتحادات الرياضية حتى تتمكن من إقامة أنشطتها المختلفة، وتشارك في المسابقات الرياضية المحلية والخارجية لحصد التراتيب التي تشرف الرياضة الليبية.

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