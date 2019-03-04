الحميدي: دور الهيئة العامة لسباق الخيل مهم في تطوير سباقات الحلبة

جانب من منافسات سباق الخيول الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مالك إسطبلات الوفاء للخيول بمدينة صرمان، أحمد الحميدي، أن دور الهيئة العامة لسباق الخيل مهم جدًّا في تطوير سباقات الحلبة، حيث أصبحت هي المعنية بتنظيم السباقات من سنوات.

ودعا الحميدي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، للاهتمام بموضوع المنشطات وإجراء التحاليل لمنع استفحال الظاهرة، كما أكد أنه مع انتشار رياضة الفروسية في ليبيا.

وأوضح أنه لابد من العمل على إنشاء مستشفى للخيول، وطالب كذلك بضرورة فصل رياضة قفز الحواجز، باعتبارها رياضة أولمبية، عن بقية مكونات الفروسية. تعد إيطبلات الوفاء للخيول من الإسطبلات المعروفة والمهمة في السنوات الأخيرة.