الزرقاني يشارك في المعسكر الدولي للحكام بروسيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 04 مارس 2019, 03:37 مساء
حكم التايكوندو الدولي، مفتاح إمحمد الزرقاني (فيسبوك)

يشارك حكم التايكوندو الدولي، مفتاح إمحمد الزرقاني، في المعسكر الدولي بروسيا؛ بهدف اختيار النخبة لدورة الألعاب الأولمبية باليابان (طوكيو 2020) ضمن كوكبة الحكام الدوليين من مختلف دول العالم.

وحسب صفحة الاتحاد الليبي للتايكوندو، فان الحكم الليبي من الحكام البارزين والمتميزين الذين أثروا الساحة الرياضية في ليبيا من خلال رياضة التايكوندو منذ أن كان لاعباً وحكمًا حاليًا.

وشغل الحكم الدولي الزرقاني عديد المهام منها مدير التحكيم، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد العام الليبي للتايكوندو خلال السنوات الماضية، وحاضر في عدة دورات تدريبية وتأهيلية وتنشيطية أقامها الاتحاد العام للمدربين والحكام.

يُشار إلى أن البطل مفتاح الزرقاني سبق وأن تميز رياضيًّا، ونال عدة قلائد ذهبية وفضية وبرونزية محليًّا ودوليًّا، في صنفي «الكوروغي» و«البومزي».

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