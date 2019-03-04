إعادة دقائق من لقاء النصر والهلال بعد تأهل الأهلي بنغازي في كأس اليد

مباراة في كرة اليد الليبية (المركز الإعلامي)

جرت، أمس الأحد، بقاعة النجمة ببنغازي مباراتان في الدور التمهيدي لمسابقة كأس كرة اليد عن المنطقة الثانية، انتهت المباراة الأولى بتفوق الأهلي بنغازي على قار يونس 31/ 23، بينما انتهت مباراة النصر والهلال بالتعادل 23 / 23 وتعذر استكمالها لدخول جمهور الفريقين داخل أرضية الملعب.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، قال رئيس اتحاد المنطقة الثانية، خميس المغربي «سيستكمل اليوم الإثنين الوقت الإضافي للمباراة دون حضور الجمهور».



يشار إلى أن الأهلي بنغازي سيلتقي في الدور المقبل فريق بنغازي الجديدة والفائز من النصر والهلال سيلتقي النجمة.

وفي المنطقة الرابعة دارنس المتأهل على حساب الكفاح بفوزه 36 / 28 ينتظر في الفائز من مباراة غدٍ الثلاثاء بقاعة البيضاء بين الأخضر والمروج.