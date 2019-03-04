الهلال أمام النصر والجاران التعاون مع نجوم أجدابيا في الدوري الليبي.. بعد قليل

جانب من منافسات سابقة في الدوري الليبي الممتاز (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الإثنين مع مباراتين مرتقبتين في الجولة الثامنة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، فعلى ملعب بنينا سيشهد لقاء المتعة والإثارة والعراقة بين القطبين الهلال والنصر.

وبملعب البيضاء لقاء الندية بين قطبي مدينة أجدابيا التعاون ونجوم أجدابيا، وقبل المباراتين النصر سادس ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، والهلال سادسًا بـ9 نقاط، والتعاون ثامنًا بـ9 نقاط، ونجوم أجدابيا ثامنًا بـ8 نقاط.

وجاءت النتائج المسجلة في الجولة 8 لتشهد فوز الاتحاد المصراتي على الخمس 2 / 0، والوحدة على المحلة 1 / 0، وتعادل النصر والتعاون 0 / 0، وبنفس النتيجة انتهى لقاء التحدي وخليج سرت وفاز الأولمبي على رفيق 3 / 0، والمدينة على الاتحاد 1 / 0، والأهلي بنغازي على دارنس 1 / 0، وتعادل الشط وأبوسليم 0 / 0، وفوز الأهلي طرابلس على السويحلي 3 / 2.

وتقام آخر أربع مباريات في الجولة الثامنة الجمعة المقبل بين الأنوار والهلال بملعب البيضاء، ومواجهة بين الأخضر والنصر بملعب بنينا، ونجوم أجدابيا يلتقي شباب الجبل بملعب طبرق، والتعاون يتبارى مع الصداقة بملعب سرت.