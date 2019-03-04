الأهليان والمروج في صدارة دوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 04 مارس 2019, 12:52 مساء
منافسات كرة اليد الليبية بمشاركة المدينة والأهلي طرابلس (المركز الإعلامي بالأهلي طرابلس)

اختتمت مرحلة الذهاب للدوري الليبي لكرة اليد، أمس الإثنين، وجاء الترتيب الموقت بالمناطق الثلاث ليشهد تصدر الأهلي طرابلس المنطقة الأولى برصيد 15 نقطة، وأقرب الملاحقين الاتحاد 12، والمشعل 9، والجزيرة 6، والشرطة 3، والصباح دون نقاط.

ويتصدر المنطقة الثانية الأهلي بنغازي بـ15 نقطة، ويليه الهلال 9، والنصر 8، والنجمه 7، وبنغازي الجديدة، 4، وقار يونس رصيده خال من النقاط.

والمنطقة الرابعة يتصدرها المروج بـ15 نقطة، ويليه الأخضر 12، ودارنس 9، والكرامة 4، والاستقلال 3، والكفاح نقطة واحدة.

الحاصلان على الترتيبين الأول والثاني في كل مجموعة سيتأهلان مباشرة للمرحلة الثانية، ويقام نصف دوري بين أصحاب الترتيب الثالث لانضمام فريقين منهما للمرحلة الثانية، والتي سيتقام من مجموعتين وبنظام التجمع ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للنهائيات.

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