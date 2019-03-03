الأهلي طرابلس يهرب من «كمين» السويحلي في مباراة الخمسة أهداف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مارس 2019, 07:24 مساء
من مباراة سابقة بين الأهلي طرابلس والسويحلي (أرشيفية: الإنترنت)

هرب فريق الكرة الأول بنادي الأهلي طرابلس من «كمين» السويحلي، وخطف فوزًا غاليًا قوامه ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب طرابلس الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

تقدم الأهلي بهدف صالح الطاهر في الدقيقة 15، وتعادل السويحلي بهدف البرازيلي ماتيوس «ركلة جزاء» في الدقيقة 47، ثم تقدم السويحلي بهدف فايز سعد في الدقيقة 71، قبل أن يتعادل للأهلي عبدالرحمن العمامي «ركلة جزاء» في الدقيقة 75، قبل أن يخطف محمد الغنودي هدف الفوز ونقاط المباراة الثلاث للأهلي طرابلس في الدقيقة 95 «ركلة جزاء».

بهذا الفوز رفع الأهلي طرابلس رصيده إلى النقطة 14 ليعود إلى المركز الرابع في ترتيب فرق المجموعة الثانية، في حين توقف رصيد السويحلي عند النقطة 18 في صدارة المجموعة.

شهدت المباراة أداءً قويًا، تناوب عليه الفريقان، ورغم التحفظ الذي حاول كلاهما التمسك به في الشوط الأول، إلا أنه شهد هدفان «1 - 1»، قبل أن يكشر كلاهما عن أنيابه الهجومية في الشوط الثاني، ما نتج عنه خمسة أهداف.
 

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