الأهلي المصري يختار ليبيا لإقامة أكاديمية كروية للناشئين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مارس 2019, 06:24 مساء
أكاديمية الناشئين بالأهلي المصري (أرشيفية: الإنترنت)

أقر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، إنشاء أكاديمية لكرة القدم في ليبيا، خلال المرحلة الجديدة التي بدأ النادي في تنفيذها في أفريقيا والدول العربية بقارة أسيا، ضمن استراتيجية التمدد والاستثمار على المستوى الدولي.

وعقدت اللجنة المكلفة من إدارة النادي بملف أكاديميات الأهلي في الخارج ، برئاسة عضو المجلس، محمد الجارحي، اجتماعا أمس، ناقشت فيه العرض المقدم من غانا لإنشاء أكاديمية هناك تحمل اسم الأهلي المصري.

وقررت لجنة الأكاديميات بالنادي، الاتفاق على أن تضم المرحلة الأولى إنشاء أكاديميات في تونس وكينيا والسودان وأنجولا وغانا، وتضم المرحلة الثانية، إنشاء أكاديميات في ليبيا والسنغال وأثيوبيا وأوغندا وزامبيا.

يشار إلى أن الأهلي المصري سيكون المسؤول عن إنشاء وتمويل الأكاديمية، مع توفير الأطقم الفنية والإدارية والطبية، لها.
 

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