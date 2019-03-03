قرار مغربي يبعد سند الورفلي عن «الفرسان» أمام جنوب أفريقيا

سند الورفلي «يمين» في إحدى مباريات المنتخب الليبي والمغربي (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت تقارير إعلامية مغربية، اليوم، عن خبر إبعاد مدافع الرجاء البيضاوي سند الورفلي، عن تشكيلة المنتخب الليبي في المباراة الدولية الحاسمة أمام جنوب أفريقيا، على ملعب الطيب المهيري بتونس، من أجل التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية «مصر 2019».

ونقلت صحيفة «Le Matin Sport» عن إدارة نادي الترجي المغربي، أن الطاقم الطبي للفريق قرر إرسال الدولي الليبي سند الورفلي إلى مركز الطب الرياضي القطري أسبيتار، من أجل تشخيص إصابته، أملا في إمكانية مشاركته في مباراة الفريق أمام الترجي التونسي على كأس السوبر الأفريقية، يوم 29 مارس الجاري، بالدوحة.

يشار إلى أن المنتخب الوطني سينخرط في معسكر استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا، في 15 مارس الجاري، على أن يلحق جميع اللاعبين المحترفين بالمعسكر بعد يومين استعداداً لخوض المباراة يوم 24 منه، الأمر الذي يشير إلى أن التحاق الورفلي بالمنتخب قبل المباراة لن يحدث.

ويَلُف الغموض حول إصابة الورفلي، مدافع فريق الرجاء، التي غيَّبته منذ مشاركته مع الفريق أمام النجم الساحلي التونسي، في سوسة، لحساب إياب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

يذكر أن المدافع سند الورفلي التحق بفريق الرجاء البيضاوي معارا من نادي الأهلي الطرابلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

