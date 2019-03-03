3 انتصارات ليبية بالقاضية في يوم واحد.. وشقيق الزناد يسير على الدرب ووراءه بربيش

أبطال الملاكمة المحترفون في مالطا يفوزون بالضربة القاضية في مالطا.

تمكن أبطال الملاكمة المحترفون في مالطا، وهم البطل عبد المالك الزناد وشقيقه عبد المعز الزناد والملاكم فتحي بربيش من الفوز بالضربة الفنية القاضية في ثلاثة نزالات لمحترفي ليبيا في مالطا، أمس السبت.

حيث تمكن البطل عبد المعز الزناد، مواليد طرابلس 1988 من الفوز بالضربة الفنية القاضية على خصمه الغاني يوسف بوزوكا، المقيم في مالطا، في الجولة الخامسة في تصنيف نصف احتراف، وهو أول نزال دولي له في عالم ملاكمة الاحتراف، كما فاز بربيش هو الآخر في نزاله.

بينما خطف الملاكم الليبي المحترف، مالك الزناد، الأضواء وواصل انتصاراته عبر الضربة القاضية، وأسقط بها خصمه الكوبي جوليو أكوستا لابنتيرا، خلال المنافسات التي أُقيمت السبت، بصالة فندق «كونترال» بدولة مالطا في الجولة الرابعة، ضمن منافسات حزام «WC».

وقبل أن يطيح الزناد بخصمه من على أرضية الحلبة، أسقطه ثلاث مرات، بعد أن خرت جميع قواه وبات مستسلمًا لقاضية الزناد التي اشتهر بها في وجه خصومه، حيث جاء الموعد في الجولة الرابعة، ليعلن بعدها حكم اللقاء انتصار البطل الليبي.

شهدت المرات الثلاث من سقوط البطل الكوبي جوليو بعضًا من التوسلات وطلب الحماية من الحكم أمام شراسة لكمات الزناد، رغم أنه لم يكن بالخصم السهل، لكن مهارة وخفة حركة وتمكن البطل الليبي جعلته يسيطر على النزال كعادته بسهولة.

فلم يكن هذا هو الفوز الوحيد بالقاضية، بل سبقه الفوز في عالم الاحتراف بـ13 نزالًا عالميًّا، منها 12 بالضربة الفنية القاضية، وواحدة بجمع النقاط، وهو رصيد ضخم وربما غير مسبوق في عالم الملاكمة، ليدق الزناد جرس إنذار قدومه للساحة العالمية، بعد أن سجل عدة جولات مهمة وعالمية كان آخرها في شهر فبراير الماضي أمام بطل الكاميرون تشامبا في ألمانيا وتحديدًا بمدينة هامبورغ خلال منافسات وزن الـ76 كيلو غرامًا.