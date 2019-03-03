شعماش: غريب أمر إنشاء هيئة التحكيم الرياضي دون وجود قانون

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 03 مارس 2019, 03:44 مساء
رئيس نادي المجد السابق عبدالله شعماش (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس نادي المجد السابق وأحد المهتمين باللوائح والقوانين الرياضية، عبدالله شعماش، اندهاشه من قيام بعض الجهات الرياضية بإنشاء هيئة التحكيم الرياضي دون  وجود قانون عام للرياضة ينظم المجال، ويحدد من له حق إنشاء هذه الهيئة.

وقال شعماش في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن التأخير في إصدار قانون عام للرياضة وفق تطورات المرحلة يتناغم مع الوضع الرياضي الحالي سيجعل هناك تداخلاً في الاختصاصات وفوضى عارمة، وهو ما يعيشه الوسط الرياضي حاليًا.
 
ودعا شعماش رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، بشير القنطري، لدعوة المهتمين لمناقشة وطرح إنشاء قانون عام الرياضة على الجهات التشريعية في البلد.

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