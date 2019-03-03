الأهلي بنغازي يواجه قاريونس والهلال أمام النصر في كأس اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 03 مارس 2019, 03:18 مساء
جانب من منافسات كرة اليد الليبية بمشاركة الأهلي بنغازي (أرشيفية : الإنترنت)

تشهد قاعة النجمة ببنغازي، اليوم الأحد، إقامة مباراتين في كأس اليد لفرق المنطقة الثانية، وتقام المباراة الأولى بين الأهلي بنغازي وقار يونس، وتعقبها مواجهة بين الهلال والنصر والفائز من المباراة الأولى سيلتقي بنغازي الجديدة، والفائز من المباراة الثانية سيواجه النجمة.
 
مسابقة الكأس تقام بنظام خروج المهزوم من مباراة واحدة ويتأهل الأول من كل منطقة للمرحلة النهائية، بينما تقام الثلاثاء المقبل تصفيات المنطقة الأولى  بمباراتين بقاعة مصراتة، حيث يتبارى الجزيرة والصباح، وبقاعة فبراير يستضيف الأهلي طرابلس فريق المشعل.

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