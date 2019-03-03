البكاي: قرار حل فرعي دراجات طرابلس باطل وغير قانوني

منافسات سابقة في الدراجات بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس اتحاد الدراجات بطرابلس طارق البكاي، اليوم الاحد في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الاتحاد الفرعي للدراجات طرابلس باقٍ، وسيستأنف نشاطه وتكملة بقية سباقاته لهذا الموسم.

وأضاف البكاي أن قرار الاتحاد العام رقم 4 لسنة 2019 يعتبر باطلاً وغير قانوني؛ لأنه وقع من قبل إداري بالاتحاد العام ومخالف للمادتين 17 و19 من النظام الأساسي للاتحاد العام، والقرار يجب أن يتم من خلال اجتماع المكتب التنفيذي لأنه الجهة المختصة بشؤون اللعبة.

وأكمل البكاي أن الاتحاد الفرعي باقٍ ومستمر في عمله وسيستكمل بقية سباقاته لهذا الموسم، بعد أن صدر مؤخرًا قرارٌ بحل الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس وإلغاء القرار الخاص بتشكيله.