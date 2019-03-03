تغييرات في تراتيب المجموعات الخمس بدوري الدرجة الأولى الليبي

جانب من إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

شهدت مباريات دوري الدرجة الأولى نتائج مثيرة تسببت في تغيير شكل جداول المسابقات في المجموعات الخمس بعد انتهاء الجولة الرابعة، وجاءت النتائج المسجلة في الدوري الليبي لكرة القدم لتشهد في المجموعة الأولى الصدارة لصالح «الشرارة» بـ10 نقاط و«الهلال سبها» بـ 7 نقاط و«النهضة» بـ5 نقاط و«المهدية» بـ4 نقاط و«الأمل أوباري» بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الثانية جاء «أساريا» في الصدارة بـ 9 نقاط و«النصر زليتن» بـ7 نقاط و«المجد طرابلس» بـ4 نقاط و«اليرموك» بـ4 نقاط و«الترسانة» بـ 4 نقاط و«وفاق صبراتة» بـ4 نقاط و«أمل ترهونة» بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الثالثة جاء في الصدارة «الجمارك» بـ10 نقاط و«الملعب الليبي» بـ 10 نقاط و«الظهرة» بـ 8 نقاط و«اتحاد الشرطة» بـ 3 نقاط و«الجزيرة» بنقطتين و«المستقبل بالجميل» بنقطة، «أبي الاشهر» بنقطة.

وفي المجموعة الرابعة جاء في الصدارة «شمال بنغازي» بـ 8 نقاط و«النجمة» بـ 8 نقاط و«نجوم بنغازي» بـ 6 نقاط و«المروج» بـ 6 نقاط و«بنغازي الجديدة» بـ 3 نقاط و«وفاق أجدابيا» بـ 3 نقاط و«الوحدة العربية» بـ نقطتين و«الطيران بنينا» بنقطتين.

وفي المجموعة الخامسة جاءت صدارة الترتيب لـ«الصقور» بـ 12 نقطة، و«الأفريقي» بـ 12 نقطة، و«نسور مرتوبة» بـ 5 نقاط و«والقيرون» بـ 5 نقاط و«المختار طبرق» بـ 4 نقاط و«والأندلس إمساعد» بنقطة واحدة.