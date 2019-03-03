انطلاق بطولة ليبيا للووشو بمدينة بنغازي

جانب من فاعليات الووشو في ليبيا (إنترنت)

انطلقت أمس السبت بمدينة بنغازي بطولة ليبيا للووشو تخصص الساندا بمشاركة أكثر من 91 رياضيًا، يمثلون معظم أندية ليبيا.

وقد شهد اليوم الأول من البطولة حفل الافتتاح الرسمي في الفترة المسائية بكلمات لرئيس الاتحاد الليبي للووشو بشير العرضاوي، وكلمات للجنة المنظمة البطولة، وأيضًا شهد اليوم الأول تكريم عبدالحميد العربي الككلي أحد مؤسسي اللعبة، الذي تقلد العديد من المناصب من بينها منصب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الفرعي بطرابلس نظير الجهود التي بذلها في خدمة الووشو.

وكانت منافسات اليوم الأول خصصت للتصفيات المؤهلة للدور الثاني من البطولة، حيث سيتم في اليوم الختامي معرفة المتأهلين للتراتيب الأولى في جميع الفئات والتنافس على القلائد الملونة.