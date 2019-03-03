بالفيديو: توسل وطلب إنقاذ وسقوط ثلاث مرات قبل قاضية الزناد

لحظة إعلان فوز البطل الليبي مالك الزناد (فيسبوك)

واصل الملاكم الليبي المحترف مالك الزناد انتصاراته عبر الضربة القاضية، وأسقط بها خصمه الكوبي جوليو أكوستا لابنتيرا، خلال المنافسات التي أُقيمت السبت، بصالة فندق «كونترال» بدولة مالطا في الجولة الرابعة، ضمن منافسات حزام «WC».

وقبل أن يطيح الزناد بخصمه من على أرضية الحلبة، أسقطه ثلاث مرات، بعد أن خرت جميع قواه وبات مستسلمًا لقاضية الزناد التي اشتهر بها في وجه خصومه، حيث جاء الموعد في الجولة الرابعة، ليعلن بعدها حكم اللقاء انتصار البطل الليبي.

شهدت المرات الثلاث من سقوط البطل الكوبي جوليو بعضًا من التوسلات وطلب الحماية من الحكم أمام شراسة لكمات الزناد، رغم أنه لم يكن بالخصم السهل، لكن مهارة وخفة حركة وتمكن البطل الليبي جعلته يسيطر على النزال كعادته بسهولة.

فلم يكن هذا هو الفوز الوحيد بالقاضية، بل سبقه الفوز في عالم الاحتراف بـ13 نزالًا عالميًّا، منها 12 بالضربة الفنية القاضية، وواحدة بجمع النقاط، وهو رصيد ضخم وربما غير مسبوق في عالم الملاكمة، ليدق الزناد جرس إنذار قدومه للساحة العالمية، بعد أن سجل عدة جولات مهمة وعالمية كان آخرها في شهر فبراير الماضي أمام بطل الكاميرون تشامبا في ألمانيا وتحديدًا بمدينة هامبورغ خلال منافسات وزن الـ76 كيلو غرامًا.