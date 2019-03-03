ليلة الأبطال: الزناد يسقط خصمه الكوبي بالقاضية في الجولة الرابعة

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أسقط الملاكم الليبي المحترف مالك الزناد، السبت، خصمه الكوبي جوليو أكوستا لابنتيرا بالضربة الفنية القاضية في النزال، الذي أُقيم بصالة فندق «كونترال بمالطا» في الجولة الرابعة، في المنافسة على حزام «WC».



الزناد أسقط خصمه على أرضية الحلبة في ثلاث جولات متتالية، وفي الجولة الرابعة أسقطه بالقاضية، حيث أعلن حكم المباراة فوز الزناد بالقاضية، في المباراة التي أقيمت حزام الـ«WC».

ولم يكن خصمه سهلاً، لكن حنكة ودهاء مالك جعلته يسيطر على النزال وينهيه لصالحه. وهذا هو الفوز رقم 13 للزناد في عالم الاحتراف، منها 12 بالضربة الفنية القاضية، وواحدة بجمع النقاط.

وفي ليلة الأبطال أيضًا فاز الملاكم الليبي عبد المعز الزناد (شقيق مالك) على الملاكم الليبي يوسف بازوقا بالضربة القاضية في الجولة الخامسة.

كما فاز الملاكم الليبي المحترف في مالطا فتحي بربيش في وزن 75 كيلوغرامًا على ملاكم من لاتفيا في الجولة الأولى بالضربة الفنية القاضية «سوبريم بوكسن بروموشن».