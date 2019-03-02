الأهلي بنغازي يتصدر بالفوز على دارنس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 02 مارس 2019, 06:32 مساء
جانب من مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد (تصوير- طلال بوسطا)

فاز، اليوم السبت، الأهلي بنغازي على فريق دارنس بهدف دون مقابل ليصبح الفريق متصدرًا للمجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، متساويًا مع الأخضر الذي أصبح في الترتيب الثاني وتنقصه مباراة.

المباراة أُقيمت بملعب بنينا ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الليبي الممتاز، وسجل هدف المباراة الوحيد لفريق الأهلي بنغازي اللاعب عمر الشاعري في الدقيقة 61 من زمن الشوط الثاني.

بهذه النتيجة أصبح فريق الأهلي بنغازي متصدرًا المجموعة برصيد 18 نقطة، وبقي دارنس بنفس رصيده السابق، 6 نقاط.

وتجدد الموعد، اليوم السبت، مع مباراتين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، فعلى ملعب طرابلس التقى الشط مع أبوسليم، وبملعب بنينا التقى الأهلي بنغازي مع دارنس.
 
وفي الجولة الثامنة سجلت النتائج فوز الاتحاد المصراتي على الخمس «2- 0»، والوحدة على المحلة «1- 0»، وتعادل النصر والتعاون «0- 0»، وبنفس النتيجة انتهى لقاء التحدي وخليج سرت، وفاز الأولمبي على رفيق «3- 0»، والمدينة على الاتحاد «1- 0».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الزناد يستعين بوالده قبل نزاله مع الكوبي
رياضة محلية
مناورات سياسية تساوم أرباب الأسر بورقة «الرقم الوطني»
ليبيا
نزار كعوان: نعرب عن ارتياحنا للمحادثات التي جرت بين السراج و حفتر
ليبيا
«قرار النقاب» يخلق جدلا مجتمعياً ويثير مطالب لإصلاح التعليم
ليبيا
مجلس الأمن: تنظيم مؤتمر وطني وانتخابات ناجحة في ليبيا «أمر مهم» لدعم العملية ...
ليبيا
انتقادات لقرار «الرئاسي» إعفاء «الاعتمادات» القديمة من الرسوم الجمركية
ليبيا
«جريدة الوسط»: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي خطوة اختبارية نحو تقاسم السلطة
ليبيا
جوزيبي كونتي: السراج وحفتر قبلا بإنشاء مجلس أمن وطني مشترك للقوات المسلحة
ليبيا
العدد 171: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي وجدل مجتمعي حول قرار «النقاب»
ليبيا
بالفيديو.. صنع الله يكشف فحوى رسالة اتحاد عمال النفط بشأن حقل الشرارة
ليبيا
المركز الوطني: خمسة آلاف إصابة على الأقل بداء اللشمانيا في ليبيا في ستة أشهر
ليبيا
البعثة الأممية: حفتر والسراج اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخابات ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نقص هذا العنصر ينذر بالإصابة بمرض السكري