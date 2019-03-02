الأهلي بنغازي يتصدر بالفوز على دارنس

جانب من مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد (تصوير- طلال بوسطا)

فاز، اليوم السبت، الأهلي بنغازي على فريق دارنس بهدف دون مقابل ليصبح الفريق متصدرًا للمجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، متساويًا مع الأخضر الذي أصبح في الترتيب الثاني وتنقصه مباراة.

المباراة أُقيمت بملعب بنينا ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الليبي الممتاز، وسجل هدف المباراة الوحيد لفريق الأهلي بنغازي اللاعب عمر الشاعري في الدقيقة 61 من زمن الشوط الثاني.

بهذه النتيجة أصبح فريق الأهلي بنغازي متصدرًا المجموعة برصيد 18 نقطة، وبقي دارنس بنفس رصيده السابق، 6 نقاط.

وتجدد الموعد، اليوم السبت، مع مباراتين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، فعلى ملعب طرابلس التقى الشط مع أبوسليم، وبملعب بنينا التقى الأهلي بنغازي مع دارنس.



وفي الجولة الثامنة سجلت النتائج فوز الاتحاد المصراتي على الخمس «2- 0»، والوحدة على المحلة «1- 0»، وتعادل النصر والتعاون «0- 0»، وبنفس النتيجة انتهى لقاء التحدي وخليج سرت، وفاز الأولمبي على رفيق «3- 0»، والمدينة على الاتحاد «1- 0».