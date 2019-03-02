ماعز تقتحم مباراة نسور مرتوبة والأندلس في دوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 02 مارس 2019, 06:27 مساء
ماعز تقتحم مباراة نسور مرتوبة والأندلس (فيسبوك)

شهدت مباراة نسور مرتوبة والأندلس، على ملعب درنة بدوري الدرجة الأولى، عبور قطيع من الماعز على جانب الملعب في واقعة طريفة عكست مدى معاناة الملاعب الليبية من غياب الحضور الجماهيري والتنظيمي.

وأثناء إقامة مباراة نسور مرتوبة والأندلس على ملعب درنة، فوجئ لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم بعبور قطيع الماعز، مما دعا الحكم لإيقاف المباراة بعض الدقائق؛ بسبب دخول بعض من الماعز المار إلى أرضية الملعب.

وتتواصل مباريات دوري الدرجة الأولى في هدوء شديد دون أي إثارة في النتائج أو الأحداث على غرار ما تشهده مباريات الدوري الممتاز، وسط صمت في المدرجات ومحاولات من اتحاد الكرة تسيير البطولات وانتظام المباريات فيها دون أزمات.

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