بيت المال يكشف الجسم الموازي الجديد في الرياضة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 02 مارس 2019, 06:18 مساء
عضو اللجنة التسييرية للعبة التايكوندو والأمين العام السابق للعبة، محمد بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن عضو اللجنة التسييرية للعبة التايكوندو والأمين العام السابق للعبة، محمد بيت المال، أن الساحة الرياضية ستشهد الأيام المقبلة إنشاء جسم رياضي جديد يضم عدة لجان واتحادات تشكلت مؤخرًا ولم تجد اهتمامًا من اللجنة الأولمبية الليبية.

وأكد بيت المال في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أن هذا الجسم ستنضوي تحت لوائه عدة ألعاب منها التايكوندو وتنس الطاولة والرياضات الجوية، وكل المنظمات والجمعيات إلتى تشكلت مؤخرًا فى عدة ألعاب وهدفها تطوير النشاط الرياضي.

واختتم بيت المال تصريحاته بأن اللجنة الأولمبية تواصل سياسة الكيل بمكيالين وتهتم باتحادات دون أخرى.

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