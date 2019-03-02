أهداف بالجملة في الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى

جانب من إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

شهدت الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم إقامة 17 مباراة في المجموعات الخمس، انتهت تسع مباريات بالفوز وثماني مباريات بالتعادل، واهتزت فيها الشباك 34 مرة بمعدل 2.1 هدف تقريبًا في كل مباراة.

في المجموعة الأولى فاز الشرارة على الأمل أوباري 3 / 1 والهلال سبها على المهدية 2 / 1 وتعادل النهضة والقرضابية 2 / 2 وفي المجموعة الثانية فاز أساريا على وفاق أجدابيا 2 / 0 وتعادل المجد والترسانة 1 / 1 وبنفس النتيجة تعادل اليرموك مع النصر زليتن.

وفي المجموعة الثالثة تعادل الشرطة والظهرة 0 / 0 والتصدي والجزيرة 3 / 3 وفوز الملعب الليبي على المستقبل 1 / 0 والجمارك على أبي الأشهر 3 / 0.

وفي المجموعة الرابعة تعادل النجوم ووفاق أجدابيا 0 /0 والمروج والنجمة 1 / 1 والطيران وبنغازي الجديدة 2 / 2 وفوز بنغازي الجديدة على نجوم بنغازي 1 / 0.

وفي المجموعة الخامسة فاز الصقور على أفريقي درنة 1 / 0 والقيروان على المختار 1 / 0 ونسور مرتوبة على الأندلس 2 / 0.