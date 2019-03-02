الكفاح يلتقي دارنس والأخضر يواجه الكرامة في كأس اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 02 مارس 2019, 05:59 مساء
جانب من منافسات كرة اليد الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق، اليوم السبت، بالمنطقة الثالثة منافسات الأدوار التمهيدية لكأس ليبيا لكرة اليد بمباراتين، الأولى في قاعة المرج، حيث يلتقي دارنس مع الكفاح، وبقاعة البيضاء مواجهة بين الأخضر والكرامة، والفائز منهما سيلتقي المروج في الدور نصف النهائي.

وفي المجموعة الثانية أسفرت القرعة عن لقاء الأهلي بنغازي مع قار يونس، والفائز منهما يلتقي بنغازي الجديدة، وأيضًا لقاء النصر مع الهلال، والفائز يلتقي النجمه.

والمنطقة الأولى ستنطلق تصفياتها، الثلاثاء المقبل، بمباراتين بقاعة مصراتة، الجزيرة يلتقي الصباح، والفائز يواجه الشرطة، وبقاعة طرابلس الأهلي طرابلس يقابل المشعل، والفائز منهما يلتقي الاتحاد.

ويتأهل بطل كل مجموعة للمرحلة النهائية وتجرى قرعة بين الفرق الثلاثة المتأهلة، بإجراء مباراة الدور نصف النهائي يوم 28 أبريل، والنهائي أول مايو المقبل على أن تحدد الملاعب من قبل الاتحاد العام.

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