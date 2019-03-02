ملاكمة المنطقة الغربية تحصد 6 قلائد ذهبية في بطولة ليبيا لـ«الأواسط»

جانب من منافسات الملاكمة الليبية (المركز الإعلامي)

اُختُتمت بمجمع «سليمان الضراط» بمدينة بنغازي منافسات بطولة ليبيا لفئة الأواسط للملاكمة من مواليد 2001، ويشرف عليها الاتحاد الليبي للملاكمة وبرعاية شركة الخليج العربي للنفط.

شارك 17 ملاكمًا من جميع المناطق الليبية الذين تحصلوا على التراتيب الأولى في المنافسات في مناطقهم وتأهلوا إلى بطولة ليبيا لهذه الفئة.

وشهدت النتائج، التي تم تسجيلها في البطولة، هيمنة منتخب المنطقة الغربية للملاكمة لفئة الأواسط بالحصول على (6) ميداليات ذهبية من أصل (10).

حصل الملاكم مؤيد عكاشة من أبوسليم على الميدالية الذهبية ليكون بطل ليبيا لوزن خفيف ذبابة، كما حصل ملاكم الاتحاد الرياضي العسكري أكرم عبد الحكيم إنبية على الميدالية الذهبية ويكون بطل ليبيا لوزن الخفيف.

وحصل ملاكم الجزيرة، ساجد حسين، على الميدالية الذهبية وبذلك يكون بطل ليبيا لوزن خفيف الوسط، كما حصل ملاكم المحلة، ميلاد السائح على ذهبية لعدم وجود منافس ليكون بطل ليبيا لوزن الثقيل، كما حصل عبد العزيز أبوشعالة، من مصراتة، على ذهبية، وبذلك يكون بطل ليبيا لوزن خفيف ثقيل.

وحصل ملاكم الأهلي طرابلس، عبد الباري الغناي، على ذهببة وزن فوق الثقيل لعدم وجو منافس، كما حصل ملاكم المحلة محمد فريضة على فضية وزن المتوسط، كما حصل ملاكم «نجوم قرقاش»، درار خالد، على فضية وزن الديك، كما حصل ملاكم الجزيرة ونيس يحيى على فضية في وزن الوسط.

ومن النتائج الأخرى خسر محمد مختار بن عروس من نادي النجمة مع مؤيد عكاشة من نادي أبوسليم وزن خفيف ذبابة، وخسر علي الأحمر من نادي نجوم قرقارش مع عبدالله عيون الجازوي من نادي السواعد في وزن الذبابة، وخسر درار خالد من نادي نجوم قرقارش مع عبد الجليل فركاش من السواعد في وزن الديك، وخسر منذر مصباح مع أكرم انبية من الاتحاد العسكري بالانسحاب في وزن الخفيف.

وخسر فارس بن حريز من نادي السواعد مع ساجد حسين من نادي الجزيرة وزن خفيف الوسط، وخسر ونيس يحيى من نادي الجزيرة مع زياد الجامعي من نادي النجمة وزن المتوسط، وخسر محمد فريضة من المحلة مع أحمد الجهاني من السواعد ببنغازي في وزن الوسط.

جانب من منافسات الملاكمة الليبية (المركز الإعلامي)