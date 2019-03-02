سلة الأهلي طرابلس في القمة

جانب من منافسات كرة السلة بمشاركة الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

أسفرت مباريات الأسبوع الثاني من المرحلة الثالثة للدوري الممتاز لكرة السلة، لفرق المجموعة الأولى، التي اُختتمت مساء الخميس بالقاعة الكبرى للألعاب بالمدينة الرياضية طرابلس، عن فوز الشباب العربي على المدينة «72- 69».

كما فاز الاتحاد على الوحدة «102- 27»، والأهلي طرابلس على اليرموك «83- 49»، وبذلك يكون ترتيب فرق المجموعة الأولى موقتًا عقب ختام الأسبوع الثاني، الأهلي طرابلس في الصدارة برصيد 23 نقطة.

وجاء ثانيًا الاتحاد 22 نقطة وثالثًا المدينة 17 نقطة ورابعًا اليرموك 17 نقطة وخامسًا الشباب العربي 16 نقطة وسادسًا الوحدة 13 نقطة.