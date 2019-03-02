سلة الأهلي طرابلس في القمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 02 مارس 2019, 05:53 مساء
جانب من منافسات كرة السلة بمشاركة الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

أسفرت مباريات الأسبوع الثاني من المرحلة الثالثة للدوري الممتاز لكرة السلة، لفرق المجموعة الأولى، التي اُختتمت مساء الخميس بالقاعة الكبرى للألعاب بالمدينة الرياضية طرابلس، عن فوز الشباب العربي على المدينة «72- 69».

كما فاز الاتحاد على الوحدة «102- 27»، والأهلي طرابلس على اليرموك «83- 49»، وبذلك يكون ترتيب فرق المجموعة الأولى موقتًا عقب ختام الأسبوع الثاني، الأهلي طرابلس في الصدارة برصيد 23 نقطة.

وجاء ثانيًا الاتحاد 22 نقطة وثالثًا المدينة 17 نقطة ورابعًا اليرموك 17 نقطة وخامسًا الشباب العربي 16 نقطة وسادسًا الوحدة 13 نقطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الزناد يستعين بوالده قبل نزاله مع الكوبي
رياضة محلية
مناورات سياسية تساوم أرباب الأسر بورقة «الرقم الوطني»
ليبيا
نزار كعوان: نعرب عن ارتياحنا للمحادثات التي جرت بين السراج و حفتر
ليبيا
«قرار النقاب» يخلق جدلا مجتمعياً ويثير مطالب لإصلاح التعليم
ليبيا
مجلس الأمن: تنظيم مؤتمر وطني وانتخابات ناجحة في ليبيا «أمر مهم» لدعم العملية ...
ليبيا
انتقادات لقرار «الرئاسي» إعفاء «الاعتمادات» القديمة من الرسوم الجمركية
ليبيا
«جريدة الوسط»: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي خطوة اختبارية نحو تقاسم السلطة
ليبيا
جوزيبي كونتي: السراج وحفتر قبلا بإنشاء مجلس أمن وطني مشترك للقوات المسلحة
ليبيا
العدد 171: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي وجدل مجتمعي حول قرار «النقاب»
ليبيا
بالفيديو.. صنع الله يكشف فحوى رسالة اتحاد عمال النفط بشأن حقل الشرارة
ليبيا
المركز الوطني: خمسة آلاف إصابة على الأقل بداء اللشمانيا في ليبيا في ستة أشهر
ليبيا
البعثة الأممية: حفتر والسراج اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخابات ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نقص هذا العنصر ينذر بالإصابة بمرض السكري